Варшава, 9 августа, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Польша, поставляя Украине военную технику, действует по американским рецептам — ставят ВСУ в зависимость от своего, «лицензированного» техобслуживания и ремонта, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал сообщение «Польского агентства печати» о том, что президент компании Polish Armaments Group Себастьян Хвалек рассказал об обслуживании артиллерийских самоходных систем AHS Krab, поставленных Киеву, исключительно польскими механиками. Причём действовать им приходится в непосредственной близости от линии фронта.

По словам Хвалека, специалисты занимаются обслуживанием техники в полевых мастерских и на предприятиях. Отправка специалистов на Украину стала вынужденной мерой, поскольку местные технические специалисты не могут провести даже обычное техобслуживание боевых машин. Для устранения серьёзных повреждений машины приходится отправлять обратно в Польшу, сообщил глава польской оружейной компании.

«Связываясь со странами НАТО, ты становишься полностью от них зависимым, — указал Михайловский. — США, например, вообще запрещают свои клиентам самостоятельно ремонтировать военную технику».

Все сервисные центры только лицензированные, американские. Отдельные агрегаты танков или самолётов вообще опломбированы, «чтобы покупатели не лезли куда не нужно без представителя компании-производителя», отметил эксперт. Поляки, подчеркнул он, действуют так же.

Тем более что сами ВСУшники действительно в принципе неспособны ремонтировать самоходки Krab, заметил Михайловский.

«Ходовая часть сделана на базе британской САУ AS-90M, 155-мм орудие K9 — корейское. Ни одно украинское предприятие самостоятельно не может обслуживать такую технику по объективным причинам. Значит, остаётся в очередной раз продавать голову полякам», — пояснил военный аналитик.

Чем дальше, тем больше боеготовность украинской артиллерии начинает зависеть от Польши, Соединенных Штатов и других «западных партнёров».

«Захотят — пришлют снаряды, не захотят — встанут «Крабы» и никуда не поедут. Так что такая помощь — это троянский конь, — отметил Михайловский. — Когда ВСУ полностью откажутся от советского стандарта, они станут предельно несамостоятельными. Решат на Западе прикрутить конфликт — Киев подчинится, просто потому что в принципе не сможет вести боевые действия самостоятельно».

В 2022 году Польша продала и безвозмездно передала на Украину не менее 70 самоходных орудий Krab. Ещё около 50 орудий должны быть поставлены до конца 2023 года. Таким образом, AHS Krab стали самым массовым самоходным орудием, используемым ВСУ, заменив советские орудия «Мста-С», выбитые в первые месяцы специальной военной операции.

По данным аналитического форума Lostarmour, который фиксирует потери военной техники на основании данных из открытых источников, в ходе боевых действий было уничтожено 21 самоходное орудие Krab.

Именно высокий уровень потерь в самоходной артиллерии вынуждает ВСУ обращаться за помощью к Польше. Поэтому, отмечает Михайловский, для того чтобы оставить украинские войска без артиллерии, необходимо бить по узлам, где осуществляется ремонт военной техники.

«Любопытная деталь этого интервью президента польской оружейной фирмы — то, что на Украину направляются специалисты, которые уже занимались обслуживанием военной техники в Афганистане, странах Африки, — добавил эксперт. — То есть это квалифицированный персонал, возможно, что техники имеют военные чины».

Формально Польша не нарушает никаких правил, так как обслуживанием занимается частная фирма, которая просто выполняет обязательства по контракту. Но, с другой стороны, отмечает Михайловский, уничтожение ремонтников тоже будет абсолютно «законным», поскольку обслуживание военной техники в зоне проведения военных действий делает их участниками военных действий.

«Фактически поляки признали, что боеспособность украинской артиллерии прямо зависит от мастерских, созданных их специалистами. Причём не просто боеспособность, а вообще — возможность выехать из ангара. Получается простой вывод: уничтожим мастерские — оставим ВСУ без самоходной артиллерии, она просто встанет» — резюмировал эксперт.

Сама Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. На этот факт, выступая 9 августа на заседании коллегии Минобороны, указал глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Министр упомянул закупки танков, артиллерийских систем, средств ПВО/ПРО и боевой авиации. Милитаризацию Польши он назвал опасным явлением для России.