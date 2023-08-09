Минск, 9 августа, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, глав МИД стран Балтии и Польши по случаю очередной годовщины президентских выборов в Белоруссии построены на заезженных лживых обвинениях, сообщил 9 августа МИД Белоруссии.

Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

«Вынуждены в очередной раз разочаровать господина Борреля и иных деятелей — заявления и недружественные действия европейских чиновников не смогут повлиять на избранный Белоруссией самостоятельный путь развития. Путь мира и созидания», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что ЕС никак не желает смириться с тем, что три года назад ситуация в Белоруссии пошла не по написанному в Брюсселе сценарию. В заявлении также подчёркивается, что Белоруссия смогла сохранить и укрепить свою государственность, обеспечить безопасность и экономическую стабильность.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых с большим отрывом от оппонента Светланы Тихановской победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итоги выборов и организовали массовые протесты. 6 марта в Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Её признали виновной в измене родине, попытке совершить госпереворот и других преступлениях.

МИД России 9 августа также указал Боррелю на дезинформацию в статье о зерновой сделке. В российском ведомстве отметили, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, критикуя Россию за выход из зерновой сделки и отрицая негативное влияние санкций ЕС на продовольственную безопасность в мире, прибегает к подтасовке фактов и дезинформации. Представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости призвать к ответу Борреля за распространение лжи и умалчивание фактов.