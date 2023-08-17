Москва, 17 августа, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Самыми популярными профессиями для переобучения во время декрета в России стали менеджер по работе с маркетплейсами, бухгалтер, специалист по управлению персоналом и кадровому производству. Только за первую половину 2023 года новую профессию по национальному проекту «Демография» получили более 5 тысяч молодых мам. Еще более 30 тысяч женщин осваивают программы прямо сейчас, а к концу года бесплатное переобучение пройдут около 140 тысяч человек.

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Декретный отпуск для россиянок все чаще становится временем не только для ухода за ребенком, но и для профессионального роста. При этом большинство женщин не хотят возвращаться к профессии, в которой работали до рождения ребенка, отмечает заведующая кафедрой управления персоналом РАНХиГС Лариса Обухова.

«Самые большие изменения за 2-3 года декрета происходят в приоритетах мамы. Часто после рождения детей мамы хотят уделять больше времени семье и детям, поэтому ищут работу со свободным графиком или частичной занятостью и делают выбор в сторону более спокойных и психологически комфортных профессий», — отметила она.

Для того, чтобы подобрать курс, после подачи заявки на портале «Работа России» участницы проходят профориентацию в центрах занятости. Сейчас для обучения доступно более 15 тысяч программ по направлениям «IT, аналитика и программирование», «Управление, менеджмент и финансы», «Дизайн», «Образование», «Предпринимательство и бизнес», «Маркетинг и маркетплейсы», «Фитнес и физическое развитие», «Сервис и услуги» и другие. При этом набор программ в каждом регионе формируется с учетом потребностей местного рынка труда.

Пройти переобучение молодые мамы могут не только для работы по найму, но и для открытия собственного дела. Так получилось у Ирины Ковалёвой из Сызрани. До декрета она работала в сфере маркетинга. Узнав, что ждет ребенка, девушка готовилась «попрощаться» с профессией.

«Когда я узнала, что беременна, мои мечты о карьере казались неосуществимыми. Я работала в сфере маркетинга, и мне думалось, что я не смогу сочетать работу и уход за ребенком. Однако, я решила, что буду искать способы, как развиваться и расти, не выходя из дома. В один прекрасный день я узнала от специалистов службы занятости о бесплатных онлайн-курсах по маркетингу. Решила попробовать, и тут же влюбилась в учебный процесс. Узнала много нового и полезного, и поняла, что я могу добиться успеха, даже находясь дома», — говорит она. После обучения Ковалёва смогла стать индивидуальным предпринимателем.

Екатерина, мать двоих детей из Татарстана, благодаря программе переобучения получила профессию, о которой мечтала еще в детстве. Девушка всегда увлекалась сваркой, однако по настоянию родителей пошла учиться на бухгалтера. Институт Екатерина не закончила и пробовала свои силы в различных направлениях: работала и в СМИ, и в такси. Не бросала она и свое хобби — сварку. Но чтобы выйти на новый уровень мастерства, ей на хватало навыков и образования.

В мае 2022 года, будучи в декрете, она увидела объявление о бесплатном обучении по национальному проекту «Демография». Пройдя обучение в строительно-техническом колледже, Екатерина получила диплом сварщика. После этого Екатерина зарегистрировалась как самозанятая. Вместе с мужем они развивают собственный бизнес по изготовлению предметов интерьера.

Елизавета Корбина из Карелии во время декрета освоила программу по направлению «Предпринимательство». Теперь она создает и продает дизайнерскую спортивную одежду — для гимнастов и фигуристов — в собственном ателье. Чтобы открыть своё дело, Елизавета защитила бизнес-план в Агентстве занятости населения и получила финансовую помощь. Это помогло ей купить всё необходимое оборудование, инструменты и ткани

Управление труда и занятости Республики Карелия Елизавета Корбина, Карелия

«Шить я любила с детства, плюс посещала художественную школу. Не могла представить жизнь без творчества, поэтому получала образование ювелира в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Рисовала много, развивала моторику, даже огранкой камней занимались. Но ювелиром не захотелось дальше работать, поэтому пришла к шитью.

В период декрета на реальных клиентах я стала практиковать свои навыки. Сейчас полностью работаю в своей технике, в дальнейшем планирую развивать производство совместно с другими заинтересованными мастерами, участвовать в российских конкурсах профессионального мастерства, обучать своему интересному и непростому делу», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным, помогает семьям на каждом этапе: от рождения и воспитания детей, помощи в трудоустройстве до поддержания активного долголетия для людей старшего возраста.