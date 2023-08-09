Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Несколько тел погибших нашли под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал 112.

МЧС России/ТАСС

По данным источника, несколько тел погибших находятся под завалами.

Спасатели готовятся их извлекать. Также в городском округе ввели режим ЧС.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа на территории оптико-механического завода. Администрация Московской области получила порядка ста обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадали 38 многоквартирных домов.

Число обратившихся за медицинской помощью после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде возросло до 56 человек. Один человек погиб. 30 человек находятся в стационаре, шестеро из них — в реанимации, ещё 26 человек обращались в травмпункт, но госпитализация им не понадобилась.

В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса. Прокуратура взяла на контроль разбирательство по инциденту. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований технической безопасности.

Версию о том, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл в результате атаки беспилотника на завод, исключили.