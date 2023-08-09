Белгород, 9 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о жертвах обстрела ВСУ посёлка Горьковский Грайворонского городского округа. Как он сообщил 9 августа, один человек погиб и четверо получили ранения.

Николай Тришин/ТАСС

«Один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницы. Гладков уточнил, что пять снарядов ВСУ разорвались в центре посёлка, рядом с местной школой.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля под обстрел ВСУ попало село Карабаново в Белгородской области. Тогда Гладков сообщил, что обошлось без пострадавших. Он добавил, что четыре частных дома получили повреждения из-за осколков снарядов — ими выбило окна, посекло фасады, кровлю и заборы. Также, по его словам, повреждены два социальных объекта: фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры.

Перед этим губернатор сообщил, что ВСУ больше часа обстреливали город Валуйки Белгородской области. Система ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник, ещё 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору. В результате пострадала одна женщина, с осколочными ранениями грудной клетки её доставили в больницу.