Москва, 9 августа, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в отрытый космос 9 августа для работы на внешней поверхности МКС. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Они открыли выходной люк в 17:45 мск. По плану им нужно будет работать почти семь часов, отметили в пресс-службе.

«Космонавты подготовят переносное рабочее место на модуле «Рассвет» к перемещению и установят его на «Науке» с помощью манипулятора ERA», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что космонавты в ходе работ также смонтируют экраны микрометеороидной защиты на модуле российского сегмента МКС «Рассвет».

Как сообщало ИА Регнум, Прокопьев и Петелин ранее выходили в открытый космос 23 июля 2023 года, пробыв там 6 часов 24 минуты и завершив работы на полчаса раньше запланированного времени. Космонавты установили на модуле «Звезда» аппаратуру для передачи информации на Землю РСПИ-М, демонтировав перед этим старое оборудование.

До этого Прокопьев и Петелин работали на внешней поверхности МКС 13 мая. Тогда они также завершили работы досрочно, сэкономив почти час. Космонавты работают на космической станции с 21 сентября 2022 года. Они прилетели туда на корабле «Союз МС-22» вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио.