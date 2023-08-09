Ниамей, 9 августа, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской нацгвардии и нарушили воздушное пространство страны.

«Национальный Совет по защите отечества» информирует <…> о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 06:30 (04:30 мск) утра позиции нацгвардии Нигера <…> стали объектом атаки», — привело слова представителя совета Амаду Абдрамана РИА Новости.

Он уточнил, что французские военные «освободили задержанных террористов», а также подняли в воздух военный самолёт из Нджамены (Чад), после этого «намеренно прекративший все контакты с управлением воздушным движением после вхождения в наше воздушное пространство».

На фоне этого мятежники приняли решение о повышении уровня угрозы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь 26 июля в Нигере произошла, попытка государственного переворота. Президента Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его собственная гвардия.

После этого Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осудило попытку госпереворота в Нигере и призвало незамедлительно освободить Базума. В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также осудил эти события, назвав их попыткой дестабилизировать демократию и угрожать стабильности страны.

Позднее замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что российская сторона поддерживает посреднические усилия африканского сообщества для решения кризиса в Нигере. Он подчеркнул, что они могут быть достигнут с помощью дипломатии.