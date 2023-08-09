Вашингтон, 9 августа, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Министерство финансов США внесло в санкционный список восемь физических и пять юридических лиц, в том числе авиакомпанию «Белавиа» и Минский завод гражданской авиации. Реестр опубликовали на сайте американского минфина.

Артем Геодакян/ТАСС

Под ограничения также попали ОАО «Белорусский металлургический завод» и подозреваемая в сотрудничестве с ним американская компания BEL-KAP-STEEL. Также в список внесли департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии.

Среди физических лиц, попавших под санкции, заместитель председателя КГК, глава департамента финансовых расследований Игорь Маршалов.

Как ранее заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с ИА Регнум, Запад за помощь России пока вводит санкции только против Белоруссии, но потом это коснётся Казахстана, Киргизии, Китая и других стран. При этом эксперт указал на сложность контроля над исполнением ограничений.

Остапкович напомнил, что в предыдущие годы санкции вводили против Ирана, Кубы, Мьянмы, ЮАР, Северной Кореи и других государств. При этом с ними продолжали вести торговлю, хотя ограничения вводили на уровне ООН. Эксперт отметил, что на Земле нет полностью закрытых экономик.