Москва, 9 августа, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой назвала возможную причину смерти 97-летней актрисы в беседе с корреспондентом издания KP. RU.

Илья Питалев/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева (справа) с крестной дочерью Дарьей Милославской

По словам крестницы актрисы Дарьи Милославской, причиной плохого самочувствия и смерти актрисы стала жара, которая последние дни стоит в столице. Женщина рассказала, что август артистка проводила с ней и её семьей на даче в Подмосковье. Накануне Васильева чувствовала себя хорошо, гуляла и общалась с близкими, но неожиданно ей стало плохо. Состояние актрисы ухудшилось ночью.

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в Москве 8 августа на 98-м году жизни. Коллектив Театра сатиры, в котором служила Васильева, выразил соболезнования близким, друзьям и почитателям её таланта. Церемония прощания с народной артисткой СССР пройдёт в субботу, 12 августа, в Московском академическом театре сатиры.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Во время войны работала на заводе, после этого окончила Московское городское театральное училище при Театре революции. Актрисой Театра сатиры Васильева стала в марте 1948 года и сыграла с того момента более 60 ролей. Одной из её лучших ролей стала роль графини Альмавивы в спектакле режиссёра Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Огюста Бомарше (1968). В 1945 году она дебютировала в кино в эпизодической роли в картине «Близнецы», а первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» Ивана Пырьева.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Веры Кузьминичны Васильевой. Глава государства назвал уход из жизни российской и советской актрисы невосполнимой утратой для отечественной культуры и Театра сатиры. Путин отметил, что Васильева была по-настоящему народной артисткой, талантом, открытостью, душевной щедростью, мудростью и достоинством которой восхищались миллионы людей.