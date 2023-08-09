Москва, 9 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Движение Народный фронт при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, врачей, телеведущих и депутатов объявило сбор средств для военных медиков, несущих службу в зоне проведения специальной военной операции.

Алексей Майшев/РИА Новости

Рошаль сообщил, что медики, находящиеся на фронте, просят помочь в обеспечении аппаратурой, необходимой для лечения раненых и их эвакуации. Он отметил, что эта проблема остаётся актуальной, несмотря на то, что многое было сделано на данном направлении.

«Я сделаю пожертвование вместе со всеми для того, чтобы мы могли закупить всё необходимое. Мы понимаем, что сегодня идёт военная операция и единство народа, армии и руководства страны должно быть на очень высоком уровне», — сказал Рошаль.

Как сообщил вернувшийся из Донецка хирург, ортопед Борис Сычеников, на фронте требуются портативные рентгеновские аппараты. Это оборудование позволяет на месте определить характер ранения и в случае необходимости быстро извлечь осколок.

«Все функции большого рентген-кабинета вмещает в себя маленький портативный аппаратик, который легко переносится, и мы можем диагностировать ту или иную проблему, понять, это осколочное ранение или гематома, непосредственно на первой линии», — рассказал Сычеников.

Врачам также необходимы медицинское оборудование и тактические рюкзаки, которые позволят проводить диагностику и лечение прямо на передовой. В перечень оборудования, которое отправится на передовую, входят передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы и многое другое. Ежедневно медики спасают жизни бойцов в зоне СВО. Причём работать им приходится не только в госпиталях, но и прямо на поле боя, укрываясь от обстрелов противника.

Жители регионов России также помогают военным врачам и передают на фронт через региональные отделения президентского движения медицинское оборудование, аптечки и другие необходимые вещи.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные медики в эвакуационном госпитале извлекли кусок гвоздя из сердца военнослужащего, получившего ранение в зоне СВО. Его нельзя было транспортировать, и операцию пришлось делать на месте. После этого раненого отправили на долечивание в тыл.

В январе российские военные медики вытащили взрыватель от мины, застрявший в ноге военнослужащего. Операцию требовалось проводить экстренно. Поскольку взрыватель мог сдетонировать, врачи работали в бронежилетах.