Москва, 9 августа, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Подготовка тепловых сетей Москвы к новому отопительному сезону завершится 1 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. На сегодня, отметил он, к зиме готово более 90% теплосетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

По словам Петра Бирюкова, главная задача специалистов Комплекса городского хозяйства — «заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон». Во время летних профилактических работ, рассказал он, на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

«В общей сложности сотрудники ПАО «МОЭК» проведут испытания на более чем 17 тыс. километров магистральных и разводящих тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы. — Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок — к 1 сентября».