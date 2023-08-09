Астана, 9 августа, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Работу домена yandex. kz в Казахстане приостановили за нарушение правил по размещению в стране. Об этом стало известно 9 августа.

ТАСС/ Mateusz Slodkowski/ZUMA Press Wire

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www. yandex. kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что приняли решение в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в казахстанском сегменте интернета. Министерство проинформировало, что направило запрос в ООО «Яндекс» о предоставлении информации.

Как сообщало ИА Регнум, работающей в Финляндии службе такси Yango (дочернее предприятие «Яндекса») с 1 сентября запретили работать с персональными данными клиентов, так как они могут попасть в Россию. Решение приняла уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус. Она временно запретила передачу данных о поездках клиентов и обработку этой информации. Сбором и обработкой данных для службы такси занимается нидерландская компания Ridetech International B. V. К персональным данным относятся адрес клиента и его маршрут во время поездки. Ограничение пока будет действовать до 30 ноября.