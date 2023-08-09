Абакан, 9 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Жительница Абакана совершила наезд на стадо коров, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщил 9 августа сайт «МВД Медиа».

МВД Медиа

Это произошло в Хакасии, где 35-летняя женщина пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД, управляя иномаркой, как выяснилось — без водительских прав.

Инцидент произошёл 9 августа рано утром. На улице Аскизской сотрудники ДПС заметили кроссовер, который ехал по извилистой траектории с подозрительно низкой скоростью.

Через громкоговоритель сотрудники автоинспекции обратились к водителю иномарки с требованием остановиться для проверки документов. Водитель не остановился, а напротив, резко увеличил скорость, пытаясь скрыться.

Иномарка проехала на красный свет, несколько раз выезжала на встречную полосу, пытаясь скрыться.

«Выехав на дорогу Абакан — Ак-Довурак, на 20 км преследуемая иномарка на полном ходу въехала в стадо коров, переходивших проезжую часть. От удара четыре животных погибли на месте, а сама машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась», — сообщили в МВД.

Чтобы оказать помощь находящимся в перевернувшемся автомобиле, сотрудники автоинспекции подбежали к машине и увидели, что за рулём сидит пьяная женщина. Выяснилось, что у неё нет и не было водительских прав.

В салоне находилась её дочь 15 лет. Обе получили травмы, им потребовалась госпитализация. В полиции сообщили, что жительницу Абакана привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сотрудники ДПС составили протоколы о правонарушениях, МВД возбудило административное производство по статье об управлении транспортным средством без прав, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в Свердловской области 18-летняя девушка, находясь за рулём Volkswagen Polo, совершила ДТП, нарушив скоростной режим. Арендованный автомобиль съехал с дороги.

Пять человек, находившиеся в иномарке, включая четверых несовершеннолетних, пострадали. В больницу с травмами попали водитель и один из четырёх пассажиров. Остальным помощь оказали на месте.