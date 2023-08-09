Москва, 9 августа, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Корпорацию Google неоднократно уличали в нарушении конфиденциальности данных и соглашений, а потому пользователям лучше найти другой вариант интернет-браузера из отечественных разработок. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

JOHN G. MABANGLO/EPA/TASS

Ранее компанию Google уличили в слежке за пользователями даже в режиме «инкогнито». За это корпорации грозит штраф в размере $5 млрд. Компанию ещё в 2020 году обвинили в нарушении правил конфиденциальности. По словам пользователей, браузер продолжает отслеживать их действия даже после активации режима «инкогнито». Истцы утверждают — для этого используются файлы cookie, аналитика и другие инструменты приложений. Сторона обвинения предоставила доказательства того, что компания «хранит все данные пользователей в одном хранилище, затем использует их для подбора контекстной рекламы».

Как отметил директор АППСИМ Зыков, компания далеко не первый раз нарушает права пользователей, а потому лучше минимально сократить любые действия в сервисах Google.

«Даже режим «инкогнито» оказался полным фарсом. И несмотря на публичные заявления, всё равно продолжают собирать данные и сохраняют их на своих серверах. Компания получала пароли пользователей, прочитывала некоторые письма в электронной почте, прослушивала разговоры через сервис голосового помощника, который причём был не активирован. Очевидно, что у компании двойные стандарты. Лучше вообще сократить пользование этим браузером, чтобы избежать слежки и незаконного сбора данных», — порекомендовал Зыков.

Эксперт отметил, что иностранные браузеры позволяют себе бесконтрольный сбор данных пользователя, чтобы запускать контекстную рекламу, от которой идёт хорошая прибыль. В качестве примера Зыков рассказал о недавнем отчёте материнской компании Google — Alphabet, в котором говорится, что за второй квартал 2023 года Google заработал на рекламе более $58 млрд. А это на 3% больше прошлогодних показателей.

«Ради получения прибыли компания готова пойти на любые нарушения. Компания ещё ни разу не признавалась в обвинениях, продолжают делать вид, что они ни при чём, что они якобы на такое не способны», — отметил директор Ассоциации.

Зыков порекомендовал россиянам обратить внимание на популярные отечественные браузеры, которых пока не так много, но они представляют собой более надёжные сервисы.

С мнением Зыкова согласился и декан института права ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Он также подчеркнул, что в погоне за доходами корпорация нарушает все этические нормы.

«Иностранные браузеры практически бесконтрольно следят за действиями пользователей и собирают их данные, впоследствии сохраняя их на своих серверах. Поэтому крайне важно регулировать деятельность IT-гигантов, особенно в части передачи информации. Реклама приносит ИТ-гиганту колоссальную часть дохода. Поэтому неудивительно, что между соблюдением прав пользователей и денежной выгодой Google выбирает последнее», — отметил Виноградов.

Он напомнил, что это не первый подобный кейс, когда ИТ-гиганта обвиняют в тайном сборе информации о пользователях. Подобные инциденты происходят по всему миру. Так, например, в 2022 году компания была замешана в истории о получении паролей пользователей посредством расширенной проверки правописания.

Ещё в 2019 году выяснилось, что компания Google использовала приложение Screenwise Meter, которое собирало данные пользователей и давало возможность следить за ними. В своем приложении Google предлагала пользователям в возрасте от 18 лет и старше (или 13, если они входят в семейную группу) загрузить приложение с помощью специального кода и процесса регистрации, с использованием корпоративного сертификата. Это нарушало политику Apple о распространении приложений через их платформу.

Тогда же Комиссия по конкуренции и потребителям Австралии (ACCC), изучая деятельность компании Google, пришла к выводу, что существующее законодательство позволяет IT-гигантам собирать и обрабатывать личные данные пользователей без получения от них информированного согласия, при помощи способов, которые пользователи не понимают.

В мае 2020 года генеральный прокурор американского штата Аризона подал иск против Google, утверждая, что компания незаконно отслеживала местоположение пользователей Android без их согласия, даже если пользователи отключили функции отслеживания местоположения. В иске указано, что Google сохраняет отслеживание местоположения в фоновом режиме для некоторых функций. Прекратить это можно только в том случае, если пользователь отключит эти функции на уровне системы.

В начале 2022 года национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции наложила штраф в размере €100 млн на американскую компанию Google за нарушения при сборе данных пользователей сервисов. Французский регулятор посчитал, что интернет-гигант нарушает правила по сбору и обработке данных при использовании файлов cookie. Эти файлы используются компаниями для сбора статистических данных.