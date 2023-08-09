Москва, 9 августа, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) разрабатывает новую систему надзора за качеством помощи в рамках обязательного медицинского страхования, сообщили «Известия».

Виталий Тимкив/РИА Новости

Как сообщили агентству в пресс-службе Счётной палаты, Минздраву рекомендовали установить критерии проверок, исходя из частоты выявленных фактов нарушений прав пациентов, то есть проверяя чаще те медучреждения, где они выявлялись. Также ведомство предложило проверять медицинские организации «по принципу установления нозологических и экономических рисковых зон».

Сейчас страховые медицинские организации ежемесячно проверяют, как оказывалась помощь, проводя экспертизы выборочно. Этот механизм выявляет в основном дефекты в документации, поэтому не способствует профилактике нарушений при оказании медпомощи.

В Минздраве на рекомендации Счетной палаты ответили, что подобный подход уже обсуждался рабочей группой ФФОМС, которая предложила критерии для проверки по медицинским и экономическим видам контроля. Всего выделяется 13 медицинских направлений, включая онкозаболевания, услуги по искусственному оплодотворению и лечение гепатита С.

Среди экономических приоритетов предлагается проводить экспертизу, например необоснованных случаев госпитализации.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется создать более 1,2 тысячи объектов здравоохранения, более 900 из них относятся к первичному звену здравоохранения, это фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения, при этом результата необходимо достичь в ускоренном темпе. Глава государства отметил, что эти программы могут получить опережающее финансирование в рамках бюджетных лимитов на 2024 год.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил 8 августа, что в России в ближайшие несколько лет планируют ввести единую систему оплаты труда медиков. Он уточнил, что такой переход должен произойти с 2025 года, однако особенности новой системы глава ведомства не разъяснил.