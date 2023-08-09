Москва, 9 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Некоторые категории граждан России, включая туристов, освободили от биометрии для получения визы в Китай. Об этом сообщили в посольстве КНР в РФ.

Сергей Субботин/РИА Новости

Уточняется, что эти послабления будут действовать до конца текущего года.

«С 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года посольство КНР в РФ освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) и командировочных © целей», ― указано в сообщении диппредставительства.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале источники в российских министерствах иностранных дел и экономического развития сообщили, что соглашение между Россией и КНР, предусматривающее безвизовое пересечение границы туристическими группами, возобновило своё действие.

19 июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о готовности России к безвизовым поездкам туристических групп из Китая, ожидались синхронные действия от КНР. В июле Россия завершила обмен списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимый для скорейшего запуска групповых безвизовых турпоездок.

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем запустили с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге открыли визовые центры КНР.

Китайский визовый центр официально начал работу в Санкт-Петербурге 8 августа. Он размещается на Литейном проспекте, в доме 26, литера А. Центр сможет ежедневно обслуживать около 300 человек.