Москва, 9 августа, 2023, 16:43 — ИА Регнум. 9-летняя дочь бывшего футболиста тбилисского «Локомотива» Владимира Читая отдала мошенникам все деньги, которые нашла в квартире. Преступники по телефону убедили девочку, что если она не соберёт все деньги в доме, то больше не сможет увидеть папу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Баранов Владимир/Globallook Press

7 августа в полицию обратился 44-летний бывший нападающий российских и грузинских футбольных клубов Владимир Читая. Он рассказал оперативникам, что пока его не было дома, на домашний телефон позвонили неизвестные люди. Трубку подняла 9-летняя дочь футболиста. Звонивших не смутило, что трубку взял ребёнок, они сказали девочке, что её отец якобы стал виновником дорожной аварии, в которой погибли люди и теперь его могут надолго посадить в тюрьму. Девочку запугали тем, что она может больше никогда не увидеть собственного отца. Чтобы этого не произошло, голос в трубке убедил школьницу собрать все деньги, которые она найдёт в квартире, сложить их в пакет и выбросить в окно, где их заберёт курьер. Девочка так и поступила, она обыскала все места, куда её родители могли положить деньги и собрала немаленькую сумму, которую сбросила с балкона на улицу. Позже, когда Владимир вернулся домой, дочь рассказала ему о том, что случилось. После этого футболист отправился в полицию.

«Поступило заявление от 44-летнего мужчины о том, что путём звонка на стационарный телефон неизвестные ввели в заблуждение его несовершеннолетнюю дочь и убедили собрать все денежные средства, имеющиеся в квартире, и скинуть их в окно. Ущерб составил 150 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.2 ст.159 УК РФ).

Читая Владимир Нодариевич родился 19 июня 1979 года. С 1997 года он выступал за команду «Университет», затем играл за тбилисский «Локомотив». За время карьеры Владимир сменил немало и российских клубов, выступал за ивановский «Текстильщик», нижнекамский «Нефтехимик» и другие.