Москва, 9 августа, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Угрозы безопасности России с западных направлений за последнее время кратно выросли. Об этом 9 августа заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) на коллегии Минобороны РФ

«На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно», — сказал он.

Шойгу назвал серьёзным фактором, влияющим на безопасность, вступление Финляндии в НАТО, а также вероятное присоединение к нему Швеции. После того как в Североатлантический альянс приняли Финляндию, длина границы России со странами, входящими в блок, выросла более чем в два раза, подчеркнул военный министр.

Глава Минобороны также указал на то, что на финской территории теперь могут разместить не только воинские контингенты, но и ударные вооружения, способные наносить удары по объектам на северо-западе России.

Как сообщало ИА Регнум, отношения Москвы и Хельсинки осложнились после вступления Финляндии в НАТО. Финские власти выслали девять российских дипломатов и почти полностью заблокировали банковские переводы для обслуживания российского посольства. Москва предприняла симметричные меры.

Кроме того, в Финляндии ужесточили въезд в страну для российских граждан, а также ограничили транзит в другие страны. После этого в республике сообщили об упадке экономики без туристов из России. Многие финские компании стали банкротами, многие жители восточной части страны лишились заработка.