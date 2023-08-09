Мелитополь, 9 августа, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Украинские боевики предприняли попытку атаки на хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС с помощью беспилотника. Об этом 9 августа сообщили в силовых структурах.

РИА Новости

«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей», — сообщил источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинский ударный БПЛА перехватили и посадили недалеко от станции в городе Энергодаре.

Как сообщало ИА Регнум, Киев активизировал работу беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. Один из российских офицеров заявил о готовности ВС России отражать любые атаки ВСУ. По словам военного, главная задача — не пропустить диверсионную группу и дать отпор в случае появления боевиков. Снайпер, находящийся на одном из наблюдательных постов, подтвердил, что участились ночные вылеты дронов в направлении ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2022 года бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на Запорожской АЭС. Это произошло накануне визита в Россию главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. В Кремле слова Зеленского назвали очередной ложью, а в «Росэнергоатоме» предположили, что сам Киев может готовить теракт или удар по атомной станции, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией.

По словам представителя РФ при ООН Василия Небензи, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС крайне настораживают. Недавно посетившие станцию представители МАГАТЭ могли убедиться в их абсурдности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт на Запорожской атомной электростанции готовит вовсе не Россия, а Украина. Она отметила, что об этом свидетельствует то, что в ряде регионов страны прошли учения на случай аварии на ЗАЭС.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что России невыгодно проводить диверсии на Запорожской АЭС, потому что она вложила огромные средства в нормализацию работы станции.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в начале специальной военной операции взяли под свой контроль ЗАЭС и с тех пор обеспечивают её безопасность, в то время как украинские военные ведут обстрелы территории станции.