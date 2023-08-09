Нью-Йорк, США, 9 августа, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Пострадавшая от первого за более чем 70 лет на пляже в Нью-Йорке нападения акулы оказалась украинской активисткой. Об этом 8 августа сообщила американская газета The New York Post.

По информации издания, пострадавшей оказалась уроженка Одессы 65-летняя пенсионерка Татьяна Колтунюк. Женщина, как видно на её фото в соцсетях, проживает в США со взрослыми детьми и с начала российской спецоперации демонстрировала националистические взгляды.

Отмечается, что спасатели услышали крик женщины о помощи, после чего вытащили её на берег и, обнаружив, что акула укусила пожилую украинку за ногу, оказали ей необходимую помощь. После этого пострадавшую доставили в больницу.

Уточняется, что, судя по укусы, это была акула-бык или акула-молот, или даже большая белая акула. При этом издание отмечает, что, как правило, морские хищники не нападают на людей и, вероятнее всего, акула охотилась за косяком рыб и случайно напала на женщину.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа стало известно, что на популярном пляже Нью-Йорка произошло нападение акулы на женщину. Пострадавшую доставили в медцентр Jamaica Hospital Medical Center в критическом состоянии, акулу найти не удалось.

В июле мужчина на пляже Sea Pines у побережья города Хилтон-Хед-Айленд в штате Южная Каролина пострадал от нападения акулы. Он находился в воде, когда морской хищник схватил мужчину за ногу.

В конце июня тигровая акула напала на россиянина Владимира Попова на пляже в Хургаде. Жизнь мужчины спасти не удалось.