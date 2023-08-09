Москва, 9 августа, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи

В ходе встречи Руденя доложил главе государства, что власти области завершили все выплаты мобилизованным в российскую армию, объём которых составил свыше 615 млн рублей, а также рассказал о ходе сбора гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО.

«Это всё собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь. И очень важно, что среди волонтёров очень много женщин, причём не только чьи дети, мужья, братья участвуют в специальной военной операции. Очень виден высокий подъём, высокая ответственность за происходящее со стороны нашего населения, со стороны волонтёров», — сказал он.

Губернатор также сообщил о планах газификации всех муниципальных образований в регионе до 2026 года и о ходе строительства участка трассы М-11 в обход Твери. Кроме того, Руденя доложил президенту об экономической ситуации в регионе и о социальных вопросах, включая медицину.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе рабочей встречи с Путиным попросил у главы государства 8 млрд рублей на закупку 60 современных трамваев. Также он доложил главе государства о социально-экономическом развитии области.

До этого глава государства провёл рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. В ходе беседы президент обсудил с главой края успехи региона в аграрной отрасли.