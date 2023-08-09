Москва, 9 августа, 2023, 15:40 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года российские подразделения уничтожили более 5 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 9 августа в ходе брифинга сообщил официальной представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолётов, 245 вертолётов, 5600 беспилотных летательных аппаратов», ― уточнил военный.

Только, добавил Конашенков, за последние сутки ВС России ликвидировали 35 украинских дронов. БПЛА уничтожили в районах Ольшанки Харьковской области, Лисичанска, Кременной в ЛНР, Ровнополя, Никольского и Орлинского в ДНР, Чумацкого Запорожской области и Алёшек Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа российские военные уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки. Огонь по объекту открыли из гаубичной артиллерии. Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» удалось ликвидировать гаубицу М777 западнее Нескучного.

В городе Васильевке в Запорожской области подразделения радиоэлектронной борьбы российской армии выявили и посадили дрон украинских войск, производивший разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения. Украинский беспилотник удалось найти и перехватить путём подавления каналов управления аппаратом. Поиск дрона осложнялся тем, что украинские войска также наблюдали за местом его падения и могли ударить по российским военным.