Москва, 9 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Роспотребнадзор 9 августа сообщил о выявлении кори у троих работников рынка «Садовод» в Москве. После этого прививки от заболевания сделали около 700 сотрудникам рынка.

Станислав Красильников/ТАСС

«Специалистами была организована вакцинация против кори работников рынка. В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори», — сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

В пресс-службе «Садовода» пояснили, что случаи заболевания выявили около месяца назад и сейчас рынок работает штатно. Отмечается, что ситуация остаётся на строгом контроле управления Роспотребнадзора, в городе продолжается профилактическая вакцинация.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Забайкальском крае у пяти человек заподозрили заражение корью. Случаи зафиксировали в Чернышевском районе. Там развернули необходимые противоэпидемические мероприятия, пациентов доставили в краевую клиническую инфекционную больницу и изолировали. Перед этим первые семь случаев заражения корью выявили в Пензенской области. За три недели их количество возросло до 78 — у всех заболевших отсутствовала прививка против инфекции.

Корь — очень заразное инфекционное вирусное заболевание. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью по всему телу и общей интоксикацией. В 2018 году во всём мире от кори погибли около 140 тыс. человек. В России заболеваемость корью в 2018 году составила 1,7 случая на 100 тыс. человек.