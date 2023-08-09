Москва, 9 августа, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Подразделения российской армии за прошедшие сутки сорвали разведку боем украинских военных. Об этом сообщил 9 августа на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

Он сообщил, что противник пытался провести разведку боем возле села Приютное Запорожской области. Кроме того, российские бойцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы возле села Урожайное на том же направлении

«Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 2 орудия «Гиацинт-Б», а также самоходная гаубица «Акация», — сообщил Конашенков.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские бойцы отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Противник потерял до 125 военных, восемь бронемашин и две гаубицы Д-30.

Как заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум, ВСУ несут большие потери, атакуя российские позиции. Если эти темпы сохранятся, то у украинской стороны резервы кончатся через три недели.