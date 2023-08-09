Москва, 9 августа, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) провести разведку боем в районе Приютного в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга 9 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ударами авиации и огнём артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области», — сказал Конашенков.

Как уточнили представитель оборонного ведомства, на этом направлении ВС России отразили три атаки противника в районе населённых пунктов Работино и Успеновка. Потери противника на запорожском направлении составили до 40 военных, а также три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Конашенков добавил, что за сутки на херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. ВС России также ликвидировали на этом направлении артиллерийскую систему М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», САУ «Гвоздика», а также гаубицу Д-30 ВСУ.

Как сообщало 9 августа ИА Регнум, подразделения радиоэлектронной борьбы российской армии выявили и посадили украинский беспилотник, производивший разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения в городе Васильевке в Запорожской области. Командир российского подразделения отметил, что существует возможность, что таким образом украинские военные вели подготовку к ударам по объектам жизнеобеспечения города.

Днём ранее, 8 августа, потери ВСУ на шести направлениях — донецком, южнодонецком, краснолиманском, купянском, херсонском и запорожском — составили за сутки 685 военных.

Также 8 августа российские военнослужащие на херсонском направлении предотвратили две попытки ВСУ перебросить свои силы на катерах в устье Днепра. У островов Борщевой и Белогрудый ВСУ попытались перевезти на лодках до 15 военных. Противника удалось уничтожить огнём из стрелкового оружия и гранатомётов.