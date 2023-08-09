Москва, 9 августа, 2023, 15:36 — ИА Регнум. На двух направлениях — донецком и краснолиманском — ВСУ потеряли за сутки 450 военных, сообщил 9 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские военные на донецком направлении отразили пять атак ВСУ в районах сёла Миньковки, Красного, города Авдеевки и севернее села Клещеевки в ДНР.

«За сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20», — сказал Конашенков.

На краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки достигли 80 военных. Также они лишились трёх пикапов, двух боевых бронемашин и одной Д-20. Российские военные успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах сёл Терны и Григоровка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал 9 августа о провале попыток ВСУ наступать на краснолиманском и сватовском направлениях. Российские военные отразили шесть атак ВСУ.

Экипаж ТОС «Солнцепёк» поразил опорный пункт ВСУ. Российские самолёты нанесли удары по четырём целям, в том числе по командно-наблюдательному пункту ВСУ.

По данным Минобороны, ВСУ за сутки 7 августа потеряли на донецком направлении 210 военных, на краснолиманском направлении — до 80 человек.