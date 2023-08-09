Москва, 9 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на широком фронте на купянском направлении улучшили свои тактические позиции. Об этом 9 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«На купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — сказал он.

Военный уточнил, что за сутки российский войска успешно отразили шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовского в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области.

Конашенков отметил, что также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й мехбригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у Синьковки и Кисловки в Харьковской области.

«Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что Вооружённые силы России захватили четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что российские войска отразили девять попыток атак украинских боевиков у Синьковки в Харьковской области и у Маньковки.

Позднее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что у Синьковки местные жители нашли свежие захоронения, на части из них имеется украинская символика. По словам эксперта, свежие могилы сделаны с помощью инженерной техники.