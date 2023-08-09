Донецк, 9 августа, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 9 августа глава администрации города Алексей Кулемзин.

Иван Ноябрев/ТАСС

«Погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Позже Кулемзин сообщил, что, по уточнённой информации, в результате обстрела Петровского района по улице Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Её тело пока находится под завалами.

Кроме того, ранения получили 68-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Как сообщало 9 августа ИА Регнум, в течение часа ВСУ семь раз обстреляли Донецк. За это время по городу выпустили 26 снарядов натовского калибра 155 мм.

До этого в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские военные за сутки 98 раз обстреляли территорию республики, выпустив по ней 362 единицы различных боеприпасов. Под обстрел попали Донецк, Ясиноватая, Ясиноватский район, Горловка, Зайцево, Макеевка и Шахтёрск. В результате этого ранения получили 11 мирных жителей, включая одного ребёнка.

При обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск получил ранение 30-летний мужчина.