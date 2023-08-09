Москва, 9 августа, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Генпрокуратуру России повторно попросили проверить действия актриса Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации ВС России, а также признать ей иностранным агентом. Соответствующее обращение подготовил Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. Документ есть в распоряжении ИА Регнум.

Артем Геодакян/ТАСС Актриса Лия Ахеджакова

Поводом для проверки стало выступление Ахеджаковой в Германии. На сцену артистка вышла с украинским флагом, чем вызвала бурную реакцию среди украинской публики. Ранее актриса многократно осуждала действия России.

В запросе, направленном в ГП, указано, что своими заявлениями и действиями артистка не раз дискредитировала ВС России.

«Повторно просим провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении. Рассмотреть вопрос о признании Л. М Ахеджаковой иноагентом, наряду с чем лишить последнюю наград и почётных званий, обладание которыми несовместимо с характером её публичных высказываний в отношении Российской Федерации», — говорится в документе.

11 апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Ахеджакову иноагентом и возбудить против неё несколько уголовных дел.

Он предложил привлечь Ахеджакову по статьям о госизмене, дискредитации ВС РФ, возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее в соцсетях актриса она призывала последовать её примеру и перевести деньги на нужды ВСУ. Комментируя вопрос о том, действительно ли она отправляет деньги Киеву, Ахеджакова заявляла, что ей запретили адвокаты высказываться на данную тему.