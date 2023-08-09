Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде утром 9 августа прогремел взрыв.

Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за медицинской помощью обратились 52 человека, из которых шестеро находятся в реанимации, ещё восемь лежат в стационаре.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825170" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Над местом взрыва на десятки метров поднялось дымное облако, на территории завода начался пожар.

В администрации городского округа Сергиева Посада сообщили, что от взрыва пострадали спорткомплекс, две школы, колледж и около 20 многоквартирных домов. Также получили повреждения часть помещений завода.

С территории завода всех эвакуировали, на место происшествия прибыли оперативные службы. Пожар локализовали. По данным МЧС, огонь охватил территорию площадью 400 кв. м. Спасатели, разбирая завалы, нашли троих человек в тяжёлом состоянии. Их госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со взрывом. По предварительным данным, детонация произошла из-за нарушений техники безопасности. Представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что следователи исключили версию об атаке дрона на завод. Аналогичное заявление сделал Воробьёв.

Поступила информация, что взрыв произошел на складе пиротехники, который занимает компания «Пиро-Росс». Но дочь директора предприятия Сергея Чанкаева Маргарита заявила ИА Регнум, что детонация произошла на соседнем складе, где не должно было быть горючих материалов, так как там хранятся трубы, с помощью которых устраивают фейерверки.