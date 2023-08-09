Москва, 9 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдёт в субботу в Московском академическом театре сатиры. Об этом стало известно в среду, 9 августа.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Актриса Вера Васильева

«Прощание с Верой Кузьминичной состоится в субботу в её родном театре — Театре Сатиры», — сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

О смерти актрисы стало известно утром 9 августа. Народная артистка умерла днём ранее в возрасте 97 лет. Коллектив Театра Сатиры, актрисой которого была Васильева, выразил соболезнования близким, друзьям и почитателям её таланта.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Во время войны работала на заводе, после этого окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. В течение 20 лет была секретарём Союза театральных деятелей России, помогала коллегам, попавшим в трудные жизненные ситуации. Дебютировала в кино в эпизодической роли в 1945 году, а первую большую роль сыграла спустя два года в фильме «Сказание о земле Сибирской». За эту роль Васильева получила Сталинскую премию. Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. В 1986 году её удостоили звания народной артистки СССР. Актрисой Театра Сатиры Васильева стала в марте 1948 года и сыграла с того момента более 60 ролей. Настоящей сенсацией последних лет стал спектакль «Вера», который Васильева фактически придумала сама, основываясь на собственных мемуарах.