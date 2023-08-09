Южно-Сахалинск, 9 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко посетили филиал фонда в Сахалинской области, говорится в релизе государственного фонда поддержки участников спецоперации.

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«За два месяца работы сахалинский филиал получил около 500 обращений. Большинство запросов касалось содействия в получении мер социальной поддержки, юридической помощи и удостоверения ветерана боевых действий», — говорится в сообщении.

На базе сахалинского филиала оказывается юридическая и психологическая поддержка, проводится выдача технических средств реабилитации, а также открыта гостиница для подопечных филиала из отдалённых районов. Кириенко и Фальков высоко оценили работу филиала.

В числе подопечных филиала, получивших комплексную поддержку, — ветеран Владимир Новиков, тяжело раненный в ходе СВО. Ему требовался высокотехнологичный протез, и благодаря содействию сахалинского филиала подопечный отправился в один из медицинских центров Московской области для прохождения реабилитации. Сообщается, что в планах у Владимира — дальнейшее трудоустройство и желание пойти в паралимпийский спорт.

Кроме того, Сергей Кириенко, Валерий Фальков и Валерий Лимаренко ознакомились с региональным проектом военно-спортивной подготовки взрослого населения «Будь готов!». В качестве инструкторов привлекли ветеранов СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Как пояснила руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова, этот фонд даст возможность решать проблемы ветеранов СВО системно на государственном уровне. В апреле фонд «Защитники Отечества» и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов.

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» — персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе: социальная, медицинская и психологическая реабилитация, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, помощь в восстановлении документов, профессиональная переподготовка и трудоустройство ветеранов.