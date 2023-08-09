Москва, 9 августа, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Когда японские политики, вспоминая об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умалчивают о том, кто был виновником тех событий, это продиктовано их желанием не раздражать своего главного военно-политического партнёра — США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 августа заявил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

РИА Новости Хиросима после американской атомной бомбардировки

Ранее кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что «забывчивость» японских политиков, молчащих о том, кто устроил атомную катастрофу в Хиросиме, говорит об их страхе перед США.

Как полагает Кистанов, американский политик преувеличивает, так как здесь главную роль играет не страх, а желание не раздражать главного военно-политического партнёра, фактически союзника, с которым заключён договор о безопасности.

При этом он согласился с тем, что в Японии на протяжении всех послевоенных десятилетий политики, правительство и СМИ действительно старались не педалировать тему того, кто именно нанёс ядерный удар по их стране.

«С другой стороны, было бы неправильно говорить (как это иногда у нас случается), что это делается намеренно, дабы воспитать японцев в духе того, что атомные бомбы сбросил чуть ли не Советский Союз. Японцы прекрасно помнят, кто и зачем их сбросил. До сих пор там есть хибакуся — жертвы атомной бомбардировки, которые продолжают страдать и умирать от радиации. Активно действуют общества за запрещение атомного оружия», — сказал Кистанов.

Он обратил внимание на то, что в японской прессе чаще встречаются такие выражения, как «атомная бомбардировка Японии», «бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки» и так далее.

«Словно эти бомбы свалились с Луны», — сказал японист.

Но главный курс Японии — не педалировать эту тему и не раздражать США. И даже музей в Хиросиме, посвящённый атомной бомбардировке, назван нейтрально — Мемориальный музей мира. А основной упор сделан на то, что Япония стала первой жертвой применения ядерного оружия. Этот тезис активно продвигается.

«Куда меньше внимания уделяется разбору военно-политической необходимости применения этого оружия», — пояснил Кистанов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Сэйр, хотя японцы и боятся возможностей американского влияния, оно постепенно уменьшается, что стали осознавать многие мировые лидеры, особенно в странах Африки.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш почтил память погибших при атомных бомбардировках японских городов, но не сказал, что их устроили США. Также Гутерриш подчеркнул, что риск ядерной катастрофы сегодня находится на самом высоком уровне со времён холодной войны.

На траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы премьер Фумио Кисида и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки также «забыли» упомянуть США, но зато вспомнили о России, сказав, что Москва якобы угрожает миру ядерным оружием.

Весной 2023 года президент США Джо Байден отказался извиниться за бомбардировку Хиросимы.