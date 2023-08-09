Южно-Сахалинск, 9 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» открылся в Сахалинской области 9 августа. На мероприятие прибыли 500 участников в возрасте 14—35 лет из 88 регионов России. Форум «ОстроVа» входит в линейку событий Росмолодёжи.

Пресс-служба форума «ОстроVа»

Участие в открытии мероприятия приняли первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров. Во время церемонии открытия Кириенко зачитал приветствие от главы государства Владимира Путина.

«За прошедшее время форум стал местом притяжения и консолидации талантливых, инициативных и целеустремлённых молодых людей из разных регионов страны. Уверен, что и в этом году форум пройдёт с успехом, а насыщенная деловая и культурная программа послужат открытому и неформальному обсуждению широкого круга вопросов, волнующих молодёжь», — говорилось в сообщении.

В обращении президент отметил, что форум уже помог многим определиться с профессией и обрести надёжных друзей и единомышленников, а также внести вклад в работу проектов по приоритетным направлениям развития Дальнего Востока и российских регионов.

Кириенко сообщил, что на Сахалине создаётся общероссийский центр молодёжной карьеры. В нём подростки смогут научиться опыту госуправления и реализовать свои возможности в крупных промышленных предприятиях. Как отметил замглавы администрации президента, от того, как смело и амбициозно они будут мечтать, зависит судьба и конкурентоспособность молодёжи и России в целом.

«То, что такой форум проходит на Дальнем Востоке России, на Сахалине — это неслучайно. Мировая экономика сегодня все больше концентрируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и именно здесь открываются уникальные новые возможности. На Дальнем Востоке благодаря решениям нашего президента созданы абсолютно уникальные условия для самореализации, для карьеры», — отметил Кириенко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825162" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Открытие всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»

Обращаясь к собравшимся, Фальков отметил, что подобные форумы являются передовым современным форматом образования, в котором можно учиться, общаясь с коллегами и представляя и продвигая проекты. Он подчеркнул важность региональной силы России, каждый субъект которой по-своему уникален и даёт множество возможностей реализации себя.

«Сахалинская область — место необыкновенной силы. Все мечтают сюда попасть как в регион огромных перспектив и неисчерпаемого потенциала. Молодёжь стремится не только познавать Дальний Восток в туристических поездках, но и развивать его и строить карьеру», — заявила глава Росмолодёжи Разуваева.

Образовательная программа Росмолодёжи на Сахалине состоит из таких направлений, как «ОстроVа Цифровизации», «ОстроVа Патриотического воспитания» и «ОстроVа Карьеры». В 2023 году к форуму присоединились подростки от 14 лет, для которых организовали трек «ОстроVа Первых» при поддержке Движения Первых.

«На форуме собралась настоящая команда — динамичная, сплочённая, стремящаяся вперед. Мы с вами — это острова, это Россия. Мы вместе открываем новое, трудимся, развиваемся. Мы с вами — нация первых. Будьте первыми!», — напутствовал форумчан Гуров.

Пресс-служба форума «ОстроVа»

В день открытия форума Кириенко и Фальков посетили обновлённый после ремонта институт естественных наук и техносферной безопасности СахГУ, где им представили проекты, запланированные к реализации при поддержке сахалинского правительства и индустриальных партнёров. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин презентовал «Бульвар студентов» — масштабный проект реновации целого квартала с учебными корпусами и общежитиями университета.

В 2023 году Сахалинский госуниверситет стал участником федеральной программы «Приоритет-2030. Дальний Восток» Министерства образования и науки России. Особое внимание в нём уделили стратегическим проектам по новым энергоносителям, в том числе технологиям возобновляемых источников энергии и бережного освоения ресурсов Мирового океана. Гостям рассказали и о ключевом проекте для региона — климатической программе и развитии низкоуглеродной экономики. Сахалинская область планирует достичь углеродной нейтральности к концу 2025 года. Фальков отметил, что у всех стран объединения БРИКС, в котором Россия будет председательствовать в 2024 году, имеется колоссальный интерес к климатической повестке. Он предложил презентовать проект углеродной нейтральности на уровне стран-участниц объединения.

Впервые в островном университете появился аналог военной кафедры — военно-учебный центр, который реализуется совместно с Министерством обороны России. Вскоре также запустят «Школу будущих командиров», задачей которой будет повышение квалификации вернувшихся со специальной военной операции бойцов и ветеранов чеченской и сирийской кампаний, готовых стать преподавателями основ начальной военной подготовки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа на главной площади Петропавловска-Камчатского открылся Всероссийский молодёжный форум «Экосистема. Заповедный край». Форум собрал 450 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Всего в 2023 году на участие было подано 5120 заявок. Участие в церемонии открытия также принял первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. По решению президента Путина на Камчатке создадут инфраструктуру для воспитательной работы с молодёжью, связанной с экологией, заботой и защитой окружающей природы.