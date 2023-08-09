Москва, 9 августа, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В Москве у сотрудников рынка «Садовод» выявлены случаи заболевания корью. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Станислав Красильников/ТАСС

Уточняется, что инфекционное заболевание диагностировали у трёх работников рынка, расположенного на 14-м км МКАД.

После выявления случаев кори региональный Роспотребнадзор организовал вакцинацию работников рынка. В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Забайкальском крае у пяти человек заподозрили заражение корью. Случаи зафиксированы в Чернышевском районе. Здесь уже развернули необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациентов оперативно доставили в краевую клиническую инфекционную больницу и изолировали.

В конце июня первые семь случаев заражения корью выявили в Пензенской области. За три недели их количество возросло до 78. Медикам удалось установить, что у всех заболевших отсутствовала прививка против инфекции.

К концу июля в Татарстане корью заразились 83 человека, из них 39 детей.