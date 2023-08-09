Тбилиси, 9 августа, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Количество погибших из-за схода оползня в высокогорном грузинском крае Рача возросло до 21 человека. Об этом 9 августа сообщил журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями республики Теймураз Мгебришвили.

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Спасатели 9 августа обнаружили тела ещё двух погибших в результате стихийного бедствия.

Мгебришвили отметил, что специалисты в данный момент идентифицируют личности погибших. Он добавил, что на данный момент число жертв оползня выросло до 21 человека, ещё 12 пропавших без вести продолжают искать.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что число жертв оползня в Раче возросло до 20 человек.

В селе Шови в грузинском регионе Рача 3 августа около гостиницы «Сансет Шови» сошёл оползень, в общей сложности сошло более 5 млн куб. м твёрдых пород. В числе погибших было найдено тело гражданки России Ксении Тричевой.

В МВД Грузии 6 августа заявили, что во время спасательной операции в безопасное место эвакуировали свыше 200 человек. К этим работам привлекли сотрудников пожарно-спасательных служб, правоохранителей, военнослужащих и кинологов, а также спецтехнику и пограничную авиацию.