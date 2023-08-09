Симферополь, 9 августа, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Взорвавший в июне газопровод в Крыму агент СБУ попал в Россию через Молдавию и Турцию, сообщила 9 августа ФСБ.

Кадр из видео ФСБ России Взорвавший газопровод в Крыму агент СБУ

Подробности задержанный изложил на допросе. Он проживал в городе Павлограде Днепропетровской области. СБУ узнала о том, что у него российское гражданство, и, пригрозив ему последствиями, завербовала.

После вербовки прошло около трёх месяцев, и куратор из СБУ дал диверсанту три тысячи долларов, заказал билеты в Одессе в турагентстве.

«Поехал через третью страну — через Кишинёв, в Молдавию, там самолётом в Стамбул, из Стамбула — в Москву», — рассказал задержанный.

Диверсант получил взрывчатку (примерно два килограмма тротила) и инструкции, как найти и взорвать в Крыму магистральную трубу. 22 июня он выбрал место, установил заряд и дистанционно взорвал трубопровод. Сотрудники ФСБ быстро вычислили виновника и задержали.

«В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства С-4 массой два килограмма, два электродетонатора военного назначения ЭДП, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд», — сообщила ФСБ.

Задержанного арестовали в рамках уголовного дела о теракте и о незаконном приобретении и ношении взрывчатки.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 9 августа распространила информацию о задержании гражданина России 1980 года рождения, совершившего 23 июня подрыв газопровода в посёлке Кореиз в Крыму по заданию спецслужб Украины.

ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 205 «Террористический акт» и части 1 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.