Тегеран, 9 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Иранские военные начали испытания сверхзвуковой крылатой ракеты, созданной с использованием прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД). Об этом 9 августа сообщило агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отечественная крылатая ракета, разработанная и изготовленная местными специалистами, в настоящее время находится на стадии испытаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новинка представляет собой новое поколение иранских крылатых ракет и станет новым словом в оборонных технологиях страны, так как такую крылатую ракету будет очень сложно перехватить.

Также указывается, что новую ракету создали с использованием прямоточных воздушно-реактивных двигателей, которые лучше всего работают на сверхзвуковых скоростях около 3 Махов и могут развивать скорость до 6 Махов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) представили новую гиперзвуковую ракету «Фаттах». По информации СМИ, её дальность составляет 1,4 тыс. км, а скорость достигает 12–13 Махов.

Позднее стало известно, что эсминец ВМС Ирана Damavand-2 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами. Также корабль будет иметь на вооружении другие ракеты и средства противовоздушной обороны.