Калининград, 9 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Калининграде мошенник присылал клиентам шоколадки вместо дорогостоящей техники. Как стало известно 9 августа, мужчина выдавал себя за оптового продавца смартфонов.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе \

«Злоумышленник брал у калининградцев деньги, обещал прислать им технику, но в посылку вкладывал не гаджеты, а шоколадки. Уже известно о двоих потерпевших», — сообщила пресс-служба калининградского МВД.

Один из попавшихся мошеннику покупателей заплатил ему около 10 млн рублей. В полиции уточнили, что предварительно от мошеннических действий могли пострадать как минимум шесть человек. В ходе расследования 21-летнего подозреваемого задержали в Москве и доставили в Калининград. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Как сообщало ИА Регнум, подставной замглавы Минздрава похитил у сотрудницы онкоцентра 1,5 млн рублей. В полицию обратилась научный сотрудник онкоцентра имени Блохина, которой пришло сообщение с неизвестного номера, автор которого представился замглавы Минздрава Олегом Салагаем. Он сообщил, что личные данные женщины украли, и ей перезвонят и попытаются похитить её накопления. В конце всей мошеннической схемы сотрудница онкоцентра сняла с карты и перевела неизвестным лицам более 1,5 млн рублей. По факту инцидента возбудили уголовное дело о мошенничестве.