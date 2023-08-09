Москва, 9 августа, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Рост цен на услуги такси в России может в итоге привести к снижению спроса у населения на этот вид транспорта. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов.

Дарья Драй ИА Регнум

Согласно данным Росстата, стоимость перевозки в такси побила рекордный максимум за последние десять лет — с 2014 по 2023 год — и достигла 32,5 рубля в расчете за 1 км. Сообщается, что самый большой рост цен — 4,03% — произошел в первой половине 2023 года. Предыдущий рекорд был в первом полугодии 2022 года — 2,7%.

По мнению Шкуматова, на рост цен повлиял целый ряд причин.

«Цены на такси выросли из-за увеличения стоимости автомобилей в целом. Ещё, очевидно, повлиял рост ожиданий по доходам у водителей, к тому же цены на бензин, пусть и не сильно, но выросли», — отметил координатор «Синих ведёрок».

Как объяснил Шкуматов, часть автопарков такси использует иностранные автомобили, которые ушли с российского рынка. Вместе с этим стало проблематично приобретать необходимые для ремонта машин запчасти. А если растут траты транспортных компаний, то и цены на услуги такси тоже закономерно выросли. По мнению Шкуматова, это ещё далеко не окончательное увеличение стоимости услуг такси. И такой значительный рост цен может повлиять на снижение спроса на перевозки.

«Люди будут искать максимально выгодные способы передвижения. Например, сейчас наиболее выгодным способом передвижения, если исключить общественный транспорт, является личный автомобиль. Каршеринг будет тоже, как такси, неизбежно расти в цене, потому что компании по аренде авто тоже покупают машины уже по новым более высоким ценам», — отметил Шкуматов.

При этом председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков отметил, что уже сейчас наблюдается некоторое снижение спроса на услуги такси у российского населения.

«Многие экономят и реже пользуются такси. Будем и дальше наблюдать это снижение спроса», — отметил Попков.

По его мнению, главная причина, почему выросли цены на услуги такси, — это инфляция и высокая стоимость доллара. Из-за этого, как объяснил Попков, дорожает всё — и сами автомобили, и запчасти, и топливо.

Как сообщало ИА Регнум, комитет Совета Федерации по экономической политике предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков, исходя из показателей аварийности только действующих водителей фирмы. Однако, как стало известно 9 августа, комиссия по законопроектной деятельности не одобрила данное предложение.

До этого стало известно, что с сентября планируется изменить правила для агрегаторов такси и ввести штрафы. По мнению экспертов, это может привести к сокращению рынка и росту стоимости услуг такси.