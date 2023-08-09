Варшава, 9 августа, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Минобороны Польши 9 августа получило от Германии подтверждение на размещение зенитных ракетных комплексов Patriot в стране до конца 2023 года.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

«Министерство национальной обороны Польши сообщило, что оно получило от немецкой стороны подтверждение развёртывания немецких батарей Patriot до конца 2023 года», — сообщило польское агентство PAP.

Сообщается, что ранее минобороны Германии отмечало, что продление присутствия ЗРК на польской территории невозможно из-за планируемого включения их в Силы быстрого реагирования НАТО в 2024 году. Предложение о размещении Patriot на востоке Польши выдвинула в конце 2022 года на тот момент министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Поводом для инициативы стало падение в городе Пшеводов ракеты, убившей двух человек.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле немецкие СМИ писали, что системы ПВО будут оставаться в Польше до июня, после чего польский министр национальной обороны Мариуш Блащак высказался за более длительное их пребывание. Вскоре после этого Германия запланировала убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии. Тогда представитель минобороны Германии сообщил, что страна поддерживает контакт с партнёрами и донесла свои планы до указанных стран. Позднее Германия сообщила, что передислоцирует комплексы в Литву для обеспечения защиты саммита НАТО в Вильнюсе. 3 июля Блащак заявил, что немецкие системы Patriot останутся в Польше как минимум до конца 2023 года. После встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом он отметил, что ценит присутствие немецких Patriot на польской земле и понимает опасность и обстановку за восточной границей.