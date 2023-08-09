Новосибирск, 9 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на территории коммерческой организации в Калининском районе Новосибирска мужчину насмерть задавило бетонной плитой. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

СУ СК России по Новосибирской области

Уточняется, что, по информации следователей, днём 8 августа рабочий-ремонтник на территории предприятия в Калининском районе Новосибирска устанавливал железобетонные плиты, во время которых одна из них упала на него.

«В результате допущенных нарушений требований охраны труда 46-летний работник организации получил телесные повреждения, повлекшие его смерть», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ведутся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля рабочий упал в котлован с высоты 17-го этажа и погиб на стройке на севере Москвы. Следователи начали проверку по факту происшествия.

В начале июня в Абхазии погиб 27-летний российский турист, на автомобиль которого с огромной высоты упали камни с отвесной скалы в каньоне Рицинского национального парка. Его 28-летнюю пассажирку доставили с переломом ноги в больницу.