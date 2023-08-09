Москва, 9 августа, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В среду, 9 августа, в Москве возможны кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Об этом 9 августа сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«По прогнозам синоптиков, утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время грозы возможно усиление ветра, отдельные порывы которого могут составить до 17 м/с. В связи с этим жителям столицы рекомендовали не укрываться во время грозы под деревьями и не парковать около них автомобили во время непогоды.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля в московском метеобюро рассказали, что с начала июля в Москве выпал 151 мм осадков, что составляет 180% месячной нормы. По данным синоптиков, самыми дождливыми в нынешнем июле стали 26 июля, когда выпало 36 мм осадков, и 18 июля — 23 мм.

В Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень. За несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков, предыдущий рекорд для этой даты (42,5 мм осадков) зафиксировали в конце XIX века.