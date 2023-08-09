Москва, 9 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В Москве актёр Владислав Староческуль сбежал из дома, чтобы не переезжать в Германию вслед за своей женой. Мужчина очень переживал из-за того, что супруга переехала в другую страну, в которую он ехать не хотел. Как рассказали ИА Регнум родственники артиста, на почве стресса он увлёкся азартными играми, из-за которых потерял почти 1 млн рублей, а из-за стыда сбежал из дома.

ВКонтакте Актёр Владислав Староческуль

В начале июля в полицию обратилась тёща 24-летнего Владислава Стараческуля, женщина была обеспокоена пропажей зятя. По её словам, он днём ушёл из дома и не выходит на связь. Причину своего ухода Владислав описал в записке, которую оставил в квартире, там же он оставил и свой мобильный телефон.

«24-летний мужчина ушёл из квартиры на шоссе Энтузиастов и оставил записку, в которой сообщил, что он проиграл 980 000 рублей, которые взял в банке и у тестя. На азартные игры его потянуло из-за сильного стресса, который он испытывал после переезда жены в Германию. За этот поступок ему стыдно, поэтому он уходит», — рассказал собеседник агентства.

ВКонтакте Актёр Владислав Староческуль и актриса Екатерина Гусева

Полиция стала разыскивать артиста и разослала ориентировки. Выяснилось, что ночью 8 июля Владислава видели на Ярославском вокзале, но дальнейшее место нахождения актёра установить не удавалось. Его смогли найти лишь через несколько дней отсутствия, а именно 11 июля. Отец артиста рассказал, что на его сына очень много навалилось в последнее время. И потерянные деньги — это лишь вершина айсберга. Ему предстоял переезд в Германию, которого Владислав не хотел. Но сильно переживал из-за того, что туда уже уехала его супруга. Сам актёр недавно получил визу, но так и не решился на такие перемены. Смириться с разлукой с женой он тоже не мог. И из-за этого ударился в игру.

«У него сейчас сложный период: денежные проблемы, переезд в Германию. Он так и не решил, стоит ли уезжать. Родители его жены по сути больше желали, чтобы молодые уехали, и его супруга недавно всё же улетела в Германию. Потом Влад получил визу, и это стало триггером. Он не понимает, что ему делать. Мой сын — артист музыкального театра, натура, восприимчивая ко всему. А когда на тебя со всех сторон давят и ты в смятении, получается вот такой результат. Он решил от всех скрыться, куда-то спрятаться. Потом он сам понял, что делает что-то не то», — объяснил отец артиста.

Владислав Стараческуль — выпускник ГИТИСа, он принимал участие в спектаклях наряду с известными артистами, в том числе делил сцену со звездой сериала «Бригада» Екатериной Гусевой.