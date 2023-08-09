Москва, 9 августа, 2023, 13:09 — ИА Регнум. У актёра и режиссёра Владимира Устюгова в Москве украли самокат, купленный на гонорар от съёмок фильма «Кино про бандитов». Об этом артист рассказал ИА Регнум.

kino-teatr.ru Актер Владимир Устюгов

Около 19:00 4 августа Владимир Устюгов приехал на своем новом электросамокате в отделение банка на Пресненском валу. У входа в банк актёр пристегнул свой самокат специальным противоугонным тросом и отправился по делам. Через 40 минут, когда Владимир вышел из банка, самоката уже не было на месте, а трос был перерезан.

«Этот самокат мне очень дорог. Я купил его на гонорар с сериала «Кино про бандитов», в котором я играл режиссёра, а Дмитрий Нагиев — роль актёра. То есть мы играли сами себя почти. Я давно хотел себе электросамокат, долго выбирал какой. И тут я получаю гонорар и покупаю его. В тот день я пробыл в банке совсем недолго, выхожу, а самоката нет. Вот ведь ситуация: снимался в кино про бандитов и именно бандиты у меня и увели мой самокат», — рассказала Владимир Устюгов.

Кадр из к/ф «В лесах и на горах» Актер Владимир Устюгов

На данный момент полиция разыскивает подозреваемого, который попал на камеры видеонаблюдения, когда совершал угон самоката. Ранее в этом районе уже были похищены несколько электросамокатов подобным способом.

Владимир Устюгов родился 17 октября 1978 года. В кино снимается с 2004 года. Его первой работой и сразу такой знаковой стал сериал «Штрафбат». Далее Владимир снялся ещё в десятках фильмов, а также попробовал себя в качестве режиссёра фильмов и сериалов.