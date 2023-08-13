Москва, 13 августа, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Ко Дню строителя, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа, отрасль подошла с убедительными результатами. Объем ввода жилья в стране за 2022 год достиг рекордного показателя — 102,7 млн кв. м, отметил 8 августа на совещании по вопросам развития строительной отрасли президент Владимир Путин, добавив: «Столько ещё никогда прежде не строили». Объём строительных работ в 2020–2022 годах увеличился почти на 15%. В первом полугодии текущего года рост продолжился и составил, по предварительным данным, более 9%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

«Одна из важнейших задач любой семьи — обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства — сделать всё, для того чтобы эти цели достигались. И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении», — подчеркнул глава государства.

Улучшать жилищные условия, создавать комфортную и безопасную городскую среду помогает нацпроект «Жилье и городская среда». А решать поставленные задачи призваны 12 миллионов человек, задействованных как непосредственно в строительстве, так и в сфере ЖКХ и смежных отраслях, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании под руководством президента Владимира Путина. «Люди все умеют работать, знают, как работать», — добавил он.

С его утверждением сложно не согласиться. О том, что строитель — это профессия сильных духом людей, без которых реализация нацпроекта была бы невозможна, свидетельствуют биографии специалистов из разных уголков России.

Калининградец Виталий Козлов — генеральный директор строительной компании в столице региона. Он начинал профессиональный путь в 2013 году с небольших объектов.

«За годы работы понял, что мне нравится создавать и делать хорошее для людей. Для нас стройка не заканчивается сдачей объекта, мы всегда помогаем и при эксплуатации. Качественная работа — результат труда всего коллектива, которым я очень горжусь. Я ценю в работниках честность, открытость, целеустремлённость», — говорит Виталий.

Минстрой РФ Виталий Козлов — генеральный директор строительной компании в Калининграде

В Костромской области на силикатном заводе с 93-летней историей сформировалось немало рабочих династий. К примеру, трудовой стаж Голубевых, Глаголевых, Рябешкиных, Бородиных, Челышевых, Беленоговых, Логиновых и Степановых насчитывает 100 и более лет. По признанию руководства, всех их сближает любовь к выбранной профессии, ответственное отношение к делу и высокий профессионализм.

Галина Пензина работает в строительной отрасли 56 лет и является участницей масштабного строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). А начиналось всё с Саратовского строительного техникума транспортного строительства, где Галина не только получила специальность «техник-строитель», но и в мужья выбрала своего коллегу. На строительство моста через реку Кан на БАМе в Красноярском крае молодая семья попала уже по распределению из Душанбе в 1977 году. Последние 19 лет Галина трудится в группе компаний «Кронверк» в Саратове. По признанию коллег, Пензина — уважаемый человек с активной жизненной позицией, любит поэзию. К тому же она — исполнительный, ответственный, добросовестный работник, отлично знающий свое дело.

Минстрой РФ Участница строительства БАМа Галина Пензина

Жительница Ямала Надежда Дегтярёва посвятила строительной отрасли более 40 лет. Прошла путь от маляра до инспектора государственного строительного надзора. В настоящее время занимает руководящую должность в первом территориальном управлении службы Государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа в Лабытнанги. За 20 лет работы в службе при её участии было введено в эксплуатацию более 100 объектов.

Минстрой РФ Жительница Ямала Надежда Дегтярёва

Александр Маршалко свой трудовой путь начинал учеником столяра в 1979 году. Поработав на стройках в Кокчетаве, Луганске и Магадане, вот уже 40 лет трудится на Колыме. С 2018 года возглавляет одно из крупнейших теплоснабжающих предприятий региона. В ведении Александра находятся все котельные Ольского муниципального округа. О своей профессии Маршалко говорит кратко, но ёмко: «В моей работе нет второстепенных задач».

Минстрой РФ Александр Маршалко работал на стройках в Кокчетаве, Луганске и Магадане

Житель Вологды Александр Курмахин в 1997 году начал работать вальцовщиком и с тех пор постоянно совершенствует своё мастерство. За годы работы повысил свой разряд до шестого, приобрёл дополнительную профессию стропальщика и сегодня является высококвалифицированным специалистом. Он участвовал в строительстве жилых домов и других объектов социально-промышленного назначения в Череповце. По словам коллег, Александр Курмахин — опытный, инициативный работник, обладает высокими организаторскими способностями.

Минстрой РФ Житель Вологды Александр Курмахин

Самая масштабная стройка развернута сейчас в новых регионах Российской Федерации: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог. По данным Минстроя, за 7 месяцев удалось восстановить 4763 объекта. В самые активные периоды одномоментно на строительных площадках выполняли работы до 46 тыс. человек.

ИА REGNUM Строитель

Так, строители из Петербурга уже восстановили и построили 32 объекта в Мариуполе. Среди них три школы, три детских сада, 10 жилых зданий, четыре общежития, две поликлиники и онкологический корпус больницы, два парка, спортивный комплекс. Как пояснил руководитель представительства администрации губернатора Санкт-Петербурга в Мариуполе и ДНР Иван Фтиц, с 1 сентября в Мариуполе начнёт работать детский сад, который примет 230 детей.

Как сообщало ИА Регнум, национальные проекты России, запущенные по инициативе президента Владимира Путина, делают жизнь людей в нашей стране лучше. Они охватывают все важнейшие сферы и реализуются во всех без исключения регионах. Ключевая цель нацпроекта «Жильё и городская среда» — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. По нацпроекту собственное жилье становится доступнее благодаря развитию ипотеки и наращиванию объемов строительства. Кроме того, нацпроект решает проблемы переселения людей из аварийных домов, благоустройства общественных пространств, задачи по обеспечению россиян чистой питьевой водой и многое другое.