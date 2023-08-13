Россия установила рекорд по вводу жилья. Строительство в лицах
Москва, 13 августа, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Ко Дню строителя, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа, отрасль подошла с убедительными результатами. Объем ввода жилья в стране за 2022 год достиг рекордного показателя — 102,7 млн кв. м, отметил 8 августа на совещании по вопросам развития строительной отрасли президент Владимир Путин, добавив: «Столько ещё никогда прежде не строили». Объём строительных работ в 2020–2022 годах увеличился почти на 15%. В первом полугодии текущего года рост продолжился и составил, по предварительным данным, более 9%.
«Одна из важнейших задач любой семьи — обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства — сделать всё, для того чтобы эти цели достигались. И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении», — подчеркнул глава государства.
Улучшать жилищные условия, создавать комфортную и безопасную городскую среду помогает нацпроект «Жилье и городская среда». А решать поставленные задачи призваны 12 миллионов человек, задействованных как непосредственно в строительстве, так и в сфере ЖКХ и смежных отраслях, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании под руководством президента Владимира Путина. «Люди все умеют работать, знают, как работать», — добавил он.
С его утверждением сложно не согласиться. О том, что строитель — это профессия сильных духом людей, без которых реализация нацпроекта была бы невозможна, свидетельствуют биографии специалистов из разных уголков России.
Калининградец Виталий Козлов — генеральный директор строительной компании в столице региона. Он начинал профессиональный путь в 2013 году с небольших объектов.
«За годы работы понял, что мне нравится создавать и делать хорошее для людей. Для нас стройка не заканчивается сдачей объекта, мы всегда помогаем и при эксплуатации. Качественная работа — результат труда всего коллектива, которым я очень горжусь. Я ценю в работниках честность, открытость, целеустремлённость», — говорит Виталий.
В Костромской области на силикатном заводе с 93-летней историей сформировалось немало рабочих династий. К примеру, трудовой стаж Голубевых, Глаголевых, Рябешкиных, Бородиных, Челышевых, Беленоговых, Логиновых и Степановых насчитывает 100 и более лет. По признанию руководства, всех их сближает любовь к выбранной профессии, ответственное отношение к делу и высокий профессионализм.
Галина Пензина работает в строительной отрасли 56 лет и является участницей масштабного строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). А начиналось всё с Саратовского строительного техникума транспортного строительства, где Галина не только получила специальность «техник-строитель», но и в мужья выбрала своего коллегу. На строительство моста через реку Кан на БАМе в Красноярском крае молодая семья попала уже по распределению из Душанбе в 1977 году. Последние 19 лет Галина трудится в группе компаний «Кронверк» в Саратове. По признанию коллег, Пензина — уважаемый человек с активной жизненной позицией, любит поэзию. К тому же она — исполнительный, ответственный, добросовестный работник, отлично знающий свое дело.
Жительница Ямала Надежда Дегтярёва посвятила строительной отрасли более 40 лет. Прошла путь от маляра до инспектора государственного строительного надзора. В настоящее время занимает руководящую должность в первом территориальном управлении службы Государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа в Лабытнанги. За 20 лет работы в службе при её участии было введено в эксплуатацию более 100 объектов.
Александр Маршалко свой трудовой путь начинал учеником столяра в 1979 году. Поработав на стройках в Кокчетаве, Луганске и Магадане, вот уже 40 лет трудится на Колыме. С 2018 года возглавляет одно из крупнейших теплоснабжающих предприятий региона. В ведении Александра находятся все котельные Ольского муниципального округа. О своей профессии Маршалко говорит кратко, но ёмко: «В моей работе нет второстепенных задач».
Житель Вологды Александр Курмахин в 1997 году начал работать вальцовщиком и с тех пор постоянно совершенствует своё мастерство. За годы работы повысил свой разряд до шестого, приобрёл дополнительную профессию стропальщика и сегодня является высококвалифицированным специалистом. Он участвовал в строительстве жилых домов и других объектов социально-промышленного назначения в Череповце. По словам коллег, Александр Курмахин — опытный, инициативный работник, обладает высокими организаторскими способностями.
Самая масштабная стройка развернута сейчас в новых регионах Российской Федерации: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Важнейшими задачами являются ремонт и строительство жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог. По данным Минстроя, за 7 месяцев удалось восстановить 4763 объекта. В самые активные периоды одномоментно на строительных площадках выполняли работы до 46 тыс. человек.
Так, строители из Петербурга уже восстановили и построили 32 объекта в Мариуполе. Среди них три школы, три детских сада, 10 жилых зданий, четыре общежития, две поликлиники и онкологический корпус больницы, два парка, спортивный комплекс. Как пояснил руководитель представительства администрации губернатора Санкт-Петербурга в Мариуполе и ДНР Иван Фтиц, с 1 сентября в Мариуполе начнёт работать детский сад, который примет 230 детей.
Как сообщало ИА Регнум, национальные проекты России, запущенные по инициативе президента Владимира Путина, делают жизнь людей в нашей стране лучше. Они охватывают все важнейшие сферы и реализуются во всех без исключения регионах. Ключевая цель нацпроекта «Жильё и городская среда» — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. По нацпроекту собственное жилье становится доступнее благодаря развитию ипотеки и наращиванию объемов строительства. Кроме того, нацпроект решает проблемы переселения людей из аварийных домов, благоустройства общественных пространств, задачи по обеспечению россиян чистой питьевой водой и многое другое.