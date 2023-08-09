Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:23 — ИА Регнум. «Компания «Пиро-Росс», на складе которой прогремел взрыв в Сергиевом Посаде, находится в стадии банкротства, выяснил ИА Регнум.

Михаил Никитин/ТАСС

В 2023 году в отношении компании произведено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. За неуплату налогов были арестованы счета и имущество. Кроме того, фирма имеет задолженность в размере 900 тыс. рублей по штрафам ГИБДД, более 350 тыс. рублей — по заработной плате сотрудникам, 190 тыс. рублей — по судебным издержкам. Общая сумма задолженности в исполнительном производстве составляет почти 2 млн рублей.

В январе 2022 году Арбитражный суд Московской области в отношении ОАО «Пиро-Росс» ввёл процедуру банкротства — наблюдение. Следующее заседание суда назначено на 31 августа 2023 года.

Компания «Пиро-Росс» не первый раз попадает в новостные сводки. По информации Telegram-канала Mash, директор завода по производству фейерверков в 2022 году не выплатил 50 млн зарплаты 150 своим сотрудникам, после чего «Пиро-Росс» подала на банкротство. А в 2019 году от салюта той же компании в Минске погибла 64-летняя женщина.

В 2020 году в Минске состоялся судебный процесс над двумя российскими гражданами в рамках дела о взрыве салютных установок. На скамье подсудимых оказались двое сотрудников российской компании «Пиро-Росс», которая поставила в Минск фейерверки. Следствие полагает, что бракованные пиротехнические изделия перед запуском попытались исправить самостоятельно, но это привело к нештатному срабатыванию и в конечном итоге к травмированию людей. В июле 2019 года в День независимости Белоруссии во время запуска фейерверков заряды сработали нештатно. Погиб один человек, ещё 11 получили травмы.

В июле 2022 года Минобороны России подало иск к организатору фейерверков ко Дню Победы ОАО «Пиро-Росс». По открытым данным, юрлицо, работающее с 1994 года, было поставщиком более 400 госконтрактов, например с ним заключался контракт на организацию в 2020 году в Талдомском городском округе праздничного фейерверка, посвящённого празднованию 75-годовщины Победы. Схожие контракты заключались и с другими муниципалитетами.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП. На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. В Сети появились кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде. Во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла. В результате взрыва пострадали 43 человека.

В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса. Возбуждено уголовное дело.