Москва, 9 августа, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, критикуя Россию за выход из зерновой сделки (черноморской инициативы) и отрицая негативное влияние санкций ЕС на продовольственную безопасность в мире, прибегает к подтасовке фактов и дезинформации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном 9 августа на сайте министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это дезинформация, «фейк». Прекращение функционирования «черноморской инициативы» ограничивает возможности Евросоюза под благовидным предлогом пополнять собственные закрома и незаметно и безнаказанно наживаться на наиболее уязвимых в этом плане государствах», — заявила дипломат.

Она отметила, что Евросоюз наживался на перепродаже дешёвого украинского зерна и других товаров. При этом в МИД России неоднократно указывали на то, что санкции ЕС повлияли на экспорт агропродукции и удобрений из России в третьи страны.

Захарова также заявила, что Боррель, отрицая причастность ЕС к проблемам с продовольственной безопасностью в мире, никак не обосновывает свою позицию. Он в том числе предлагает все доводы принять на веру.

«Просто подтасовывает факты, выдвигая голословные, заведомо несостоятельные аргументы», — добавила Захарова.

Представитель МИД заявила о необходимости призвать к ответу Борреля за распространение лжи и умалчивание фактов.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года, а 17 июля 2023 года Москва вышла из соглашения, указав на то, что Запад так и не выполнил российскую часть условий. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на неисполнение гуманитарных целей, ради которых приняли черноморскую продовольственную инициативу, так как зерно в рамках сделки почти не поступало в бедные страны. Вместо этого Украина и западные компании поставляли продукцию богатым государствам.

Путин также рассказал, что Запад постоянно выставляет барьеры, препятствуя России поставлять продукцию и удобрения в страны Африки. Это также касается безвозмездных поставок, когда российская сторона не получала выгоды.

Кроме того, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что ВСУ, прикрываясь гуманитарными грузами, использовали предоставленные зерновые коридоры в Чёрном море для атак по российским объектам.