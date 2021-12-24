Лондон, 9 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Британии конфисковали две элитных квартиры и особняк, которые принадлежали дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. Об этом говорится в заявлении Британского управление по борьбе с серьёзным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO).

ТАСС/ Игорь Акимов Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова

Общая стоимость недвижимости, расположенной в лондонском районе Белгравия и в графстве Суррей, оценивается в более чем в $25 млн.

«Мы раскрыли запутанную финансовую схему, включающую несколько оффшорных счетов и компаний, чтобы конфисковать имущество. Это решение является шагом вперёд в нашем деле и в наших постоянных усилиях по искоренению грязных денег в Великобритании», ― прокомментировала глава SFO Лиза Осовски.

Бюро утверждает, что Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год за содействие в организации их доступа на рынок Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, в 2012 году Федеральная прокуратура Швейцарии начала масштабное расследование в связи с подозрениями в отмывании денег и подлоге в отношении Гульнары Каримовой и связанных с ней лиц. Речь идёт об отмывании незаконно полученных крупных денежных средств от иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на доступ к узбекскому рынку и беспрепятственную работу на нём.

В марте 2020 года суд в Узбекистане приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и четырём месяцам лишения свободы. Её признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и других преступлениях.

В министерство юстиции республики уточнили, что Каримова создала несколько организованных преступных групп (ОПГ) из числа приближённых лиц. Они действовали на предприятиях, которые обязаны были отдавать Каримовой долю от преступных доходов. Кроме того, дочь бывшего президента путём угроз и запугивания принуждала владельцев разных компаний переоформить имущество на подконтрольные компании.