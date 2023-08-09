Москва, 9 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Операции с цифровым рублём стартуют в России 15 августа. Как 9 августа заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в ТАСС, клиенты банков — участников пилота цифрового рубля вскоре смогут поучаствовать в тестировании на реальных операциях.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Я должна сказать, что пилот будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях», — сообщила зампред.

Скоробогатова отметила, что граждане, которые являются клиентами банков — участников пилота, смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях. Она заявила, что 13 банков, пожелавших участвовать в тестировании цифрового рубля, прошли подготовку, ещё 16 банков готовы присоединиться к тестированию в 2024 году.

«Вторая очередь банков, которые также изъявили желание участвовать в пилоте, это 19 банков. Из них 16 с нами готовы идти очень быстро и в следующем году присоединиться к банкам первой группы, мы сейчас с ними как раз начинаем работу», — отметила Скоробогатова.

Как сообщало ИА Регнум, в ЦБ также утвердили тарифы по операциям с цифровым рублём. Отмечается, что это позволит обеспечить для граждан максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой. В пресс-службе ЦБ уточнили, что тариф для предприятий жилищно-коммунальной сферы составит 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, дополняющая уже существующие наличные и безналичные средства, ещё одно средство платежей и переводов. Для физических лиц операции будут бесплатными. ЦБ неоднократно подчёркивал, что цифровой рубль будет использоваться как средство платежа, но не как средство накопления, открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя.